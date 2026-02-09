НАВЕРХ
Telegram ввел период «охлаждения»

Sibnet.ru
Фото: © Sibnet.ru

Telegram вводит период «охлаждения» на некоторые действия в профиле, который позволит усилить защиту аккаунта, сообщается в официальном блоге мессенджера.

Так, теперь при заходе в аккаунт с новой авторизацией пользователь не сможет передавать подарки в течение следующих семи дней. Это поможет пользователям при необходимости успеть «заморозить» свой аккаунт через поддержку.

Неделя блокировки таких операций дает реальному владельцу аккаунта запас времени, чтобы заметить взлом и вернуть контроль над профилем, чтобы его цифровое имущество осталось в сохранности.

Также Telegram исправил баг, который позволял при рассылке мошеннических ссылок автоматически заходить в аккаунт. Злоумышленники предлагали перейти из приложения на сайт с доменом мессенджера, после чего заменить в ссылке слово и перейти по ней.

После этого злоумышленнику удавалось перехватить токен сессии. Дело в том, что токен сессии мог автоматически вшиваться в URL официального домена веб-версии мессенджера, и мог оставаться в ссылке. Замена слова в ссылке фактически позволяла узнать самый токен.

