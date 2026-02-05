НАВЕРХ
Безопасные ядерные батарейки создали в России

Источник:
Sibnet.ru
Институт ядерной физики
Фото: © Sibnet.ru

Российские ученые разработали безопасные ядерные батарейки, сообщил президент Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций.

Разработка представляет собой компактный и сверхнадежный источник энергии, не имеющий аналогов по своей долговечности и автономности, отметил российский лидер, его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Такие устройства необходимы для развития автономных беспилотных аппаратов и систем, создания нового поколения самолетов, спутников, ракет», — подчеркнул глава государства в ходе встречи с учеными.

Ядерные батарейки, созданные научной группой под руководством Александра Аникина и Павла Мосеева, способны работать под водой, в космосе, при экстремальных температурах, при этом не требуют обслуживания или подзарядки.

Наука #Наука
