Огромный айсберг пристал к берегам Крыма. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
Крупный айсберг обнаружен в Черном море у побережья Крыма в районе Бакальской косы, сообщила пресс-служба дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым».

Ледяной объект нашли с помощью спутников дистанционного зондирования Земли, его размеры превышают семь километров. Ученые отметили, что такую находку можно считать аномальной для теплого Черного моря.

«Обнаружение семикилометрового ледяного поля у Бакальской косы — яркое напоминание о том, что природа способна создавать удивительные аномалии даже в, казалось бы, привычных и хорошо изученных регионах», — отмечается в сообщении.

Айсберг у берегов Крыма
Айсберг у берегов Крыма
Фото: © пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым»

При этом образование нельзя назвать классическим айсбергом, так как оно не связано с таянием ледников и сформировалось непосредственно в море. Более правильное название — дрейфующие ледяные массы.

Исследователи уточнили, что Каркинитский залив, где образовался айсберг, отличается мелководьем и глубоко вдается в сушу, из-за чего он работает как природный «холодильник». При продолжительных морозах температура воды на мелководье опускается ниже нуля.

Подобные образования представляют научный интерес — лед в Черном море появляется не каждый год, а ледовые поля такой площади образуются чрезвычайно редко. Их изучение помогает уточнять климатические модели, связанные с шельфовыми экосистемами.

Наука #Наука
