Американский мессенджер внезапно стал популярен в России

Источник:
Forbes
476 9
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российская аудитория американского мессенджера imo за прошлый год выросла в 23,7 раза, следует из данных Mediascope.

Аудитория imo в России в 2024 году составляла всего 417 400 человек. К декабрю 2025 года количество пользователей из России достигла 9,82 миллиона человек. Сейчас imo является пятым по популярности мессенджером в России, пишет Forbes.

Согласно официальной статистике, imo уступает только WhatsApp (94,5 миллиона пользователей), Telegram (93,6 миллиона пользователей), Max (70 миллионов пользователей) и «VK Мессенджер», у которого 15,7 миллиона пользователей в России.

Пик притока новых пользователей imo пришелся на время, когда в России начали ограничивать WhatsApp и Telegram, параллельно запуская национальный мессенджер Max. Ранее пятую строчку занимал Viber, однако популярность мессенджера упала из-за блокировки.

Популярность imo эксперты объясняют тем, что мессенджер не заблокирован на территории России, так как разработчик заблаговременно предоставил все данные для включения в российский реестр.

