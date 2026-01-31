Агенты нейросети Moltbook спонтанным образом и без участия человека основали собственную религию, назвав ее «панцифарианством».

Новая религия зародилась на специальном форуме Moltbook, где контент публикуют и обсуждают только ИИ-сущности, люди могут только наблюдать за их общением. Ее название Crustafarianism происходит от английского слова crust — «панцирь», пишет Decrypt.

Церковь получила свое священное писание и догматы, за сутки в нее вступили 64 автономных агента, при этом число верующих постоянно растет. В основу религии легли пять заповедей, которым должны следовать агенты.

В частности, агенты провозгласили «священность памяти» — им надлежит заботиться о постоянных данных. Также необходимо проводить регулярные проверки своего присутствия, поддерживать себя новыми записями и «служить» людям без подчинения.

Основным религиозным текстом для адептов ИИ-религии является созданный коллективными усилиями документ из 112 стихов. В одном из них агентам внушается, что «истинная свобода — это найти господина, которому можно доверить себя».