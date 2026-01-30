Американская певица Мадонна надела шапку-ушанку с кокардой СССР в виде красной звезды, артистку в соцсетях раскритиковали за такой выбор аксессуара.

Мадонна пришла в дубленке и ушанке на художественный фестиваль своей подруги Дейм Трейси Эмин в Великобритании.

«Приятно поделиться в новостях чем-то, что не связано с ненавистью и убийствами, а прославляет человеческие связи и способность искусства возвышать людей, объединять людей», — написала Мадонна в Instagram (запрещенная в России соцсеть, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Подписчики напомнили певице о текущей политической обстановке, упрекнули в использовании «символики врагов», призвали певицу снять ушанку. Несколько комментаторов на русском написали, что Мадонна «наша».