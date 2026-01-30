НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Мадонну раскритиковали за ушанку с военной кокардой СССР

Источник:
Sibnet.ru
285 3
Мадонна
Фото: © @madonna

Американская певица Мадонна надела шапку-ушанку с кокардой СССР в виде красной звезды, артистку в соцсетях раскритиковали за такой выбор аксессуара.

Мадонна пришла в дубленке и ушанке на художественный фестиваль своей подруги Дейм Трейси Эмин в Великобритании.

«Приятно поделиться в новостях чем-то, что не связано с ненавистью и убийствами, а прославляет человеческие связи и способность искусства возвышать людей, объединять людей», — написала Мадонна в Instagram (запрещенная в России соцсеть, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Подписчики напомнили певице о текущей политической обстановке, упрекнули в использовании «символики врагов», призвали певицу снять ушанку. Несколько комментаторов на русском написали, что Мадонна «наша».

Еще по теме
Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке
Симоньян опубликовала фото без парика после химиотерапии
Новый имидж иноагента Максима Галкина восхитил соцсети
Лепс и его 19-летняя возлюбленная Аврора Киба расстались
смотреть все
Культгид #Светская хроника #Общество
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов
ФСБ отключит россиянам интернет и мобильную связь
Обсуждение (3)
Самое обсуждаемое
19
Определено место России в рейтинге сильнейших армий мира
17
Эксперты сравнили «Армату» с новейшим американским танком M1E3
17
Евросоюз проголосовал за полный отказ от российского газа
17
Путин пообещал помощь в восстановлении Сирии
15
Путин рассказал о просьбах прекратить удары по инфраструктуре Украины