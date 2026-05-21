НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Самбурская засудила назвавшего ее экскортницей блогера

Источник:
Sibnet.ru
199 0
Настасья Самбурская
Фото: © телеграм-канал Samburskaya

Актриса Настасья Самбурская (настоящее имя — Анастасия Терехова) выиграла суд у кемеровского блогера Алексея Псковитина по делу о защите чести и достоинства, сообщил объединенный пресс-центр судов Кузбасса. Блогер в видео называл актрису экскортницей.

Псковитин — один из авторов канала «Немагия». В видео «Эскортница из „Универа“ Настасья Самбурская» блогер 50 минут высмеивает биографию артистки и оскорбляет ее из-за высказываний на интервью, публикаций в соцсетях и фильмов, где она снималась.

Самбурская подала иск защите чести и достоинства, так как автор ролика распространил ложные сведения. Она требовала обязать ответчика прекратить их дальнейшее распространение, взыскать судебную неустойку и компенсировать моральный вред в размере 3 миллионов рублей.

Истец представила суду заключение лингвистической экспертизы, подтверждающей порочащий характер распространенных сведений. Центральный райсуд Кемерова удовлетворил основные требования актрисы, «производные требования были удовлетворены частично».

Самбурская наиболее известна по роли Кристины Соколовской в сериале «Универ. Новая общага» и его продолжениях. Играет в театре, выступает в телешоу, также развивается как певица.

Еще по теме
Shaman перекрестился перед своими портретами
Линда впервые обратилась к поклонникам после задержания
Оксана Акиньшина и Данила Козловский стали родителями
Прощание с телеведущим Молчановым пройдет в Москве
смотреть все
Культгид #Светская хроника #Кузбасс
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Стартует предзаказ игры GTA VI
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
Konami отключит доступ к своим серверам российским игрокам
Обсуждение (0)
Картина дня
Глава МИД России Сергей Лавров
Лавров объяснил, почему Украине не наносят чрезмерный ущерб
Армия США
НАТО окружит Россию «автономной зоной»
Цветы
Россия запретила ввоз цветов из Армении
Geely Monjaro
Вице-премьер запретил китайским авто конкурировать с АвтоВАЗом
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Топ комментариев

velam

Автоваз кому-то может конкуренцию создавать? Если бы не запчасти, то китайские автомобили убили бы уже...

rumatam

мало бардака? На Германию глянуть нужно, местных 40% и они так "рады"...........

andrei703333

Зачем они здесь ? Крокус Сити холл уже забыли ?!

fender1984

Хорошая у нас Власть!Всё для мигрантов!!