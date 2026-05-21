Самбурская засудила назвавшего ее экскортницей блогера

Актриса Настасья Самбурская (настоящее имя — Анастасия Терехова) выиграла суд у кемеровского блогера Алексея Псковитина по делу о защите чести и достоинства, сообщил объединенный пресс-центр судов Кузбасса. Блогер в видео называл актрису экскортницей.

Псковитин — один из авторов канала «Немагия». В видео «Эскортница из „Универа“ Настасья Самбурская» блогер 50 минут высмеивает биографию артистки и оскорбляет ее из-за высказываний на интервью, публикаций в соцсетях и фильмов, где она снималась.

Самбурская подала иск защите чести и достоинства, так как автор ролика распространил ложные сведения. Она требовала обязать ответчика прекратить их дальнейшее распространение, взыскать судебную неустойку и компенсировать моральный вред в размере 3 миллионов рублей.

Истец представила суду заключение лингвистической экспертизы, подтверждающей порочащий характер распространенных сведений. Центральный райсуд Кемерова удовлетворил основные требования актрисы, «производные требования были удовлетворены частично».

Самбурская наиболее известна по роли Кристины Соколовской в сериале «Универ. Новая общага» и его продолжениях. Играет в театре, выступает в телешоу, также развивается как певица.