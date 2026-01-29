2ГИС запустил поиск работы по карте

Команда популярного справочно-картографического сервиса 2ГИС представила новую функцию — линзу «Работа», которая позволяет находить вакансии в удобных районах города.

При активации функции на карте отображаются точки с предложениями от работодателей, которые можно фильтровать по должностям и другим параметрам. Карточки вакансий содержат информацию о компании, требованиях, зарплатных ожиданиях.

Пользователь может сразу построить маршрут до места работы. Если по одному адресу находится несколько вакансий, на маркере будет указано их количество. После нажатия на точку можно посмотреть полный список предложений.

Сейчас данные о вакансиях поступают из HeadHunter и компаний-рекламодателей, но в будущем планируется расширение доступных источников. Функция уже доступна в мобильных приложениях и веб-версии сервиса.