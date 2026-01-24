НАВЕРХ
Роскомнадзор ограничил возможность обхода «белых списков»

«Код Дурова»
Дата-центр
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Роскомнадзор прикрыл лазейку для обхода ограничений при отключении мобильного интернета через VPNсервисы, которые арендовали серверы с IPадресами из «белого списка».

Некоторые VPNсервисы использовали в своем работе российские серверы с так называемыми «белыми» IPадресами, что позволяло им маскировать трафик под легитимные ресурсы, пишет портал «Код Дурова» со ссылкой на участников рынка.

Облачным провайдерам теперь запрещено сдавать в аренду такие адреса. Скорее всего, Роскомнадзор начал требовать от провайдеров, чтобы пулы IPадресов, используемые для работы ресурсов из «белого списка», не пересекались с пулами, передаваемыми другим клиентам.

Это привело к тому, что VPNсервисы, которые используют для обхода блокировок данную схему, 24 января столкнулись со сбоями в работе. Официально Роскомнадзор никак не комментировал ситуацию.

«Белый список» содержит перечень российских цифровых платформ, которые должны быть доступны гражданам в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности.

Хайтек #Интернет
