WhatsApp запустил платную подписку

WABetaInfo
WhatsApp начал тестировать платную подписку, которая позволит отключить рекламу во вкладке «Обновления».

Новую функцию нашли эксперты портала WABetaInfo в бета-версии мессенджера для Android с номером сборки 2.26.3.9, доступной через Google Play Beta Program. Она полностью отключает рекламу и продвигаемые каналы.

Реклама в разделе «Обновления», включая рекламные статусы и продвигаемые каналы, начала внедряться в ряде стран в прошлом году. Она отображается только в этой вкладке и не затрагивает личные чаты, звонки и группы.

Подписавшиеся на платную подписку пользователи не будут видеть рекламный контент вне зависимости от количества просмотренных статусов, что обеспечит полностью «чистый» интерфейс без рекламных вставок.

Ожидается, что такая подписка будет доступна только пользователям в Европе. Она будет добровольной, оформить ее смогут через встроенную покупку в Google Play с возможностью отмены в любой момент.

Функция пока находится в разработке, запустить ее планируется в одном из будущих обновлений после завершения тестирования и выполнения всех регуляторных требований в Европе и Великобритании.

