Гренландия, Куба или Иран: кто станет следующей целью Трампа

Эффектная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро вскружила голову американскому лидеру Дональду Трампу. Он пообещал отнять Гренландию у Дании, сменить власть на Кубе и нанести сокрушающий удар по Ирану. Насколько реальны эти угрозы?

«Все должны понимать: то, что произошло с Мадуро, может произойти с кем угодно», — заявил Трамп по итогам операции. Он тут же определил три следующих цели — Гренландию, Кубу и Иран, сделав в их адрес серию грозных заявлений.

Мир задался вопросом: как это все понимать? Мнения разделились. Демократические СМИ обвинили Трампа в том, что с помощью спецоперации он попытался затмить скандальные свидетельства его близких контактов с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном.

Большинство экспертов усмотрели в действиях Трампа последовательную политику по возрождению американского влияния в мире, названную в новой стратегии нацбезопасности США как «мир через силу». Вашингтон дал понять, что отныне не будет стесняться применять военный инструментарий для продвижения своих интересов, заключили аналитики.

Захват Мадуро показал, что у Соединенных Штатов есть самые широкие возможности для вмешательства в дела других государств и политическая воля, чтобы такую политику проводить без оглядки на международное право и прочие «глупости».

Куба

«Куба висит на волоске. Куба в большой беде», — сказал Трамп. После захвата Мадуро он заявил, что Венесуэла прекратит поставки кубинцам нефти и других материальных ресурсов, за счет которых они последние годы жили. Через 67 лет после революции у США появилась реальная возможность задушить непокорный остров.

Операцию по смене власти на острове активно продвигает один из ближайших соратников Трампа — госсекретарь США Марко Рубио. Он потомок кубинских эмигрантов и для него возвращение Америки на Кубу может стать делом всей жизни.

Шансы на успех. Куба со времен революции была в осаде со стороны США. Но раньше ее защищал и обеспечивал СССР. На Острове Свободы была советская военно-морская база, сухопутные войска, ПВО и Вашингтон не осмеливался его трогать. Теперь кубинцы остались одни. Американцы запросто могут лишить их ресурсов, блокировав с моря.

Значение для России. Несмотря на давнюю дружбу, у России сейчас нет возможности защитить Кубу или даже как-то ей помочь. Но это никак не отразится на внешнеполитических позициях Москвы. США твердо взялись за наведение порядка на своем «заднем дворе» — в Латинской Америке.

Гренландия

«Так или иначе мы получим Гренландию», — заявил Трамп, намекнув на военный способ решения проблемы. И он не первый из президентов США, кто говорит об этом. Завладеть самым большим островом планеты в Вашингтоне мечтают уже больше 100 лет. На нем найдены несметные природные богатства, и он занимает стратегическое положение в Атлантике, являясь, по сути, западными воротами в Арктику.

#Мир Зачем Трампу Гренландия

Проблема в том, что Гренландия принадлежит союзнику США по НАТО — Дании. И угрозы Трампа отнять ее вызвали настоящие «разброд и шатание» в Европе. Европейские лидеры не знают, как на это реагировать. С одной стороны, вставать стеной против «старшего партнера» — никак нельзя, с другой — отдавать на растерзание датчан — тоже не хорошо.

Шансы на успех. Морскую пехоту в Гренландии США, скорее всего, высаживать не будут. «Вашингтон давит как на сам остров, так и на Данию, и на Европейский союз. Штаты надеются, что европейцы в последний момент согласятся пойти на уступки, которые могли бы включать, например, передачу Гренландии в рамках Договора о свободной ассоциации», — считает американист Малек Дудаков.

Значение для России. России выгоден раздрай в стане НАТО. Европа и так находится в состоянии фрустрации после решения Трамп прекратить помощь Украине. Обострение конфликта из-за Гренландии еще больше отвлечет внимание от специальной военной операции.

Иран

«Они, похоже, пересекли красную линию. Кажется, были убиты люди, которых не следовало убивать», — так Трамп прокомментировал подавление беспорядков в Иране. «Мы нанесем удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали», — пригрозил он.

Иран — важнейший геополитический игрок на Ближнем Востоке и Центральной Азии. И он давно считается одним из главных врагов США и Израиля. Иранцы, которые уже 47 лет находятся под санкциями, сейчас переживают тяжелые времена. Проблемы с экономикой привели к массовым беспорядкам в стране.

Шансы на успех. Иран, несмотря на внутренние проблемы, остается «твердым орешком». Это 90-миллионное технологически развитое государство с мощными вооруженными силами. По словам востоковеда, профессора Александра Князева, сейчас нет оснований полагать, что правящий режим в Иране падет. США могут нанести очередной удар, но это лишь консолидирует иранцев.

Значение для России. Москва имеет трех опорных союзников — КНДР, Белоруссию и Иран. И если последний «схлопнется», Россия получит на Юге огромную «черную дыру», считает Князев. Тогда будут гарантированы проблемы на Каспии, Северном Кавказе, Центральной Азии.

«Судя по имеющимся данным, это понимает российское политическое руководство и уже оказывает Ирану определенную помощь совместно с КНР», — подчеркнул профессор.