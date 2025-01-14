Избранный президент Дональд Трамп взбудоражил мир желанием присоединить к США самый большой остров на Земле — Гренландию. Либеральная общественность возмутилась и назвала его взбалмошным автократом. На самом деле эта идея стара, рациональна и вполне соответствует американским традициям.

Столица Гренландии — город Нуук Фото : Oliver Schauf

«В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью», — заявил Трамп 23 декабря.

Гренландия на правах широкой автономии входит в состав Дании. Трамп предлагал датским властям продать остров еще во время своего первого срока. Тогда это предложение было отвергнуто. Но через несколько лет оно вновь было озвучено, только уже в более жесткой форме.

«Люди даже не знают, есть ли у Дании какие-либо юридические права на Гренландию, но если они есть, она должна от них отказаться, потому что она нужна нам для национальной безопасности. Это ради свободного мира», — заявил избранный президент США.

Он не исключил применение экономического давления или даже военной силы для приобретения Гренландии.

Самый большой остров на Земле

Гренландия — самый большой остров на Земле (2,2 миллиона квадратных километров). Правда, 81% поверхности Гренландии покрыто льдами и проживают там всего 57 тысяч человек.

Гренландия — настоящая природная кладовая. Огромный остров богат углем, золотом, серебром, медью, свинцом, цинком, никелем, железом, алмазами, титан-ванадием, вольфрамом, ураном и редкоземельными элементами. Там расположены залежи 43 из 50 минералов, которые США классифицируют как критически важные.

Наблюдающийся в последние годы рост средних температур приводит к таянию ледников. Это высвобождает ранее недоступные месторождения. Но добыча всех этих богатств на острове запрещена по экологическим соображениям.

Кроме этого, Гренландия имеет большое военно-политическое значение. С ее территории можно контролировать огромные пространства в Арктике, в том числе Фареро-Исландский рубеж — «ворота», через которые Северный флот России может пройти в Атлантику. Остров расположен под арктическими траекториями полетов межконтинентальных баллистических ракет.

Остров крайне важен в рамках борьбы за освоение Арктики. Владение им позволит полностью взять под контроль Северо-Западный проход — главный конкурент российскому Северному морскому пути.

Северный полюс, Гренландия, Северо-Западный проход и Северный морской путь Фото: © Wikimedia

«Тот, кто завладеет Гренландией, завладеет и Арктикой. Это самое важное стратегическое место в Арктике и, возможно, во всем мире», — сказал Politico директор и основатель группы арктических исследований Военно-морского колледжа США Уолтер Бербрик.

Покупай или отбирай

Приобретение Соединенными Штатами Гренландии полностью соответствует американским традициям. Где-то США отнимали земли, как Калифорнию и Аризону у Мексики. Где-то покупали. Добровольно, как Аляску у России , или принудительно, как Аризону у Франции.

«США захотели Гренландию не вчера и не вдруг. Они всегда хотели иметь много путей в Арктику. Когда США покупали у России Аляску в 1867 году — они уже подумывали о том, чтобы сделать заявку на Гренландию», — отметил директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков.

Второй большой «заход», по его словам, США сделали после Второй мировой войны, когда предложили Дании за остров 100 миллионов долларов. «Получить весь остров не удалось, но США добились договора об обороне и авиабазу Туле — ныне космическая базе Питуффик — самая северная военная база США», — отметил эксперт.

Американские военные на базе Питуффик в Гренландии Фото : Wikimedia

В 2009 года Гренландия получила право на самоуправление и интерес к ней снова пробудился по стратегическим соображениям. Дания входит в НАТО и США могли бы продавить свои интересы посредством альянса. Но Трамп не верит в эффективность международных организаций. Как бизнесмен, он решил приобрести актив в американскую собственность.

По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, этот проект на 100% отвечает геополитическим интересам США и совершенно не отвечает интересам Дании.



«Пока Трамп находится на стадии торговли, на стадии попытки заключить выгодную сделку. Но то, как он это начал, переговорным процессом точно не назовешь — скорее это ультиматум и угрозы», — сказал сенатор в интервью «Парламентской газете».

Американская компания Patriot Polling уже опубликовала результаты опроса жителей Гренландии. 57,3% из них заявили о желании, чтобы остров вошел в состав США. Против выступили 37,4% опрошенных, оставшиеся 5,3% респондентов не определились с ответом.