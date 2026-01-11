НАВЕРХ
Дерипаска дал прогноз на 2026 год

Олег Дерипаска
Фото: AntonPopper777 / CC BY-SA 4.0

Российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска дал небольшой прогноз на 2026 год: снижение цен на нефть создает угрозы для развития России, но ей играет на руку американская политика.

«Снижение цен на нефть в долгосрочной перспективе создаёт определённые угрозы для развития, с которыми можно справиться, если заранее начать бодрить госкомпании, сокращать издержки, повышая производительность труда, и отказаться от "грандиозных" проектов», — написал Дерипаска в телеграм-канале.

Миллионер считает необходимым сокращать госуправление и правоохранителей: «слишком много людей, слишком мало от них толку и проку».

Также бизнесмен считает, что США «будет нелегко подчинить Латинскую Америку — это не какие-нибудь папуасы-аборигены за бусы», а «заявка на захват Гренландии» сильно ослабит НАТО.

«Так что у РФ есть возможность получить даже более выгодные условия для мира и развития, чем были до Нового года», — считает Дерипаска.

Политика #Россия #Недра и ТЭК
