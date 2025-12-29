НАВЕРХ
VK Play запустил новогоднюю распродажу

Масштабная новогодняя распродажа стартовала на игровой площадке VK Play. Пополнить коллекцию игр со скидками до 90% можно в течение 14 дней.

Так, теперь на VK Play можно приобрести Atomic Heart за 999 рублей вместо 2499 рублей, «Смуту» — за 367 рублей вместо 612 рублей, «Зайчик» — за 299 рублей вместо 399 рублей, «Сумрак» — за 10 рублей вместо 100 рублей.

Ранее новогоднюю распродажу запустил сервис VK Play Cloud. В рамках акции тарифы «Комфорт» и «Премиум» доступны со скидкой до 25%. В частности, «Комфорт» теперь стоит 1499 рублей вместо 1999 рублей, а «Премиум» — 2999 рублей вместо 3599 рублей.

После оформления услуги скидка будет действовать постоянно, если у пользователя привязана карта и включено автоматическое продление.

Игры #Приключения #Шутеры
