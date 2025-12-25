Чиновник из Кремля счел бессмысленным перенос столицы в Сибирь

Перенос столицы из Москвы в Сибирь не будет способствовать развитию региона, такое мнение высказал замглавы администрации президента России Максим Орешкин на конференции «II Тобольские чтения».

«Перенос столицы не приведет к тем эффектам, которые вы можете ожидать», — цитирует Орешкина ТАСС.

По его мнению, «экономическая активность будет сама перетекать» в регион, если создавать здесь центры, привлекательные с точки зрения условий для жизни и развития новых рабочих мест.

Идею о переносе столицы из Москвы периодически высказывают политики и общественники. В 2021 году Сергей Шойгу, бывший тогда министром обороны, предложил перенести столицу в Сибирь и построить за Уралом пять новых городов с населением до миллиона.

Историк Афанасий Николаев в 2024 году написал письмо руководству страны, в котором обосновывал перенос столицы России в Иркутск. По его мнению, это позволило бы «обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России».

Однако президент Владимир Путин заявлял, что в переносе столицы нет необходимости — «исторически и ментально центр России ассоциируется с Москвой».