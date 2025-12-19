Steam запустил грандиозную зимнюю распродажу игр

Масштабная зимняя распродажа стартовала в магазине цифровой дистрибуции Steam, пользователям стали доступны тысячи игр по сниженным ценам. Распродажа продлится до 5 января 2026 года.

Самые заметные игры зимней распродажи Steam, доступные для российских пользователей:

Arc Raiders — 2576 рублей (20 %);

Clair Obscur: Expedition 33 — 2799 рублей (20 %);

Hollow Knight: Silksong — 568 рублей (20 %);

Elden Ring Nightreign — 2136 рублей (25 %);

Little Nightmares 3 — 1994 рубля (-30%);

Hades 2 — 825 рублей (25 %);

Warhammer 40,000: Rogue Trader — 639 рублей (60 %).

Также в Steam стали доступны личные итоги года на специальной странице. Там опубликована игровая статистика: полученные достижения, количество запущенных игр, максимальное количество игровых сессий подряд и многое другое.

Одновременно в магазине Valve стартовало пользовательское голосование за номинантов премии The Steam Awards 2025. Пользователи могут отдать голос за проекты в 11 категориях, включая «Игру года».