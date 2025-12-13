НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Epic Games Store запустил новогоднюю распродажу игр

Источник:
Sibnet.ru
280 1
Epic Games Store
Фото: © Epic Games Store

Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store запустил новогоднюю распродажу, в рамках которой пользователи могут приобрести множество популярных игр с внушительной скидкой.

Геймеров ждут скидки до 75% на избранные игры, возврат 20% с вознаграждениями Epic и возможность покупать и отправлять друзьям игры. Отмечается, что на распродажу выставлены как самые популярные AAA-хиты, так и выдающиеся независимые проекты.

Распродажа продлится до 8 января 2026 года. В частности, сейчас геймеры могут купить RoboCop: Rouge City за 679 рублей (скидка 60%), Remnant II за 860 рублей (скидка 70%), Clair Obscur: Expedition 33 за 2799 рублей (скидка 20%).

Также в рамках новогодней распродажи Epic Games раздает пользователям бесплатные игры. Первой стала Hogwarts Legacy, однако она недоступна для российских пользователей. 18 декабря стартует бесплатная раздача новой игры, однако ее название пока держится в секрете.

Еще по теме
Названа лучшая игра 2025 года
Российскую пенсионерку-стримершу номинировали на международную премию
Лара Крофт попала в Книгу рекордов Гиннесса
Стали известны претенденты на звание «Игра года-2025»
смотреть все
Игры #Приключения #Шутеры
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Инопланетный маршрут: куда летит объект 3I/ATLAS
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Бензин в России стал дороже, чем в США
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Qprovessional

я один логику не понял, сроки сдачи моста постоянно срывались, поэтому мы превосходим запад..О_О

Uynachalnica

Сама то приедет испытывать на КАМАЗе? Как можно долгострой в примеры превосходства заносить? От чего...

denr32

Я всегда люблю рыбную струганину с перцом и солью , добавлю ее новерное не любит только тот который ее...

Maniac.

Чему ты удивляешься? Наши чиновники хвастаются, что спустя полтора года заблокированный на территории...