Epic Games Store запустил новогоднюю распродажу игр

Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store запустил новогоднюю распродажу, в рамках которой пользователи могут приобрести множество популярных игр с внушительной скидкой.

Геймеров ждут скидки до 75% на избранные игры, возврат 20% с вознаграждениями Epic и возможность покупать и отправлять друзьям игры. Отмечается, что на распродажу выставлены как самые популярные AAA-хиты, так и выдающиеся независимые проекты.

Распродажа продлится до 8 января 2026 года. В частности, сейчас геймеры могут купить RoboCop: Rouge City за 679 рублей (скидка 60%), Remnant II за 860 рублей (скидка 70%), Clair Obscur: Expedition 33 за 2799 рублей (скидка 20%).

Также в рамках новогодней распродажи Epic Games раздает пользователям бесплатные игры. Первой стала Hogwarts Legacy, однако она недоступна для российских пользователей. 18 декабря стартует бесплатная раздача новой игры, однако ее название пока держится в секрете.