Запущен игровой сервис «Плюс Гейминг» от «Яндекса»

Игровой облачный сервис «Плюс Гейминг» стал доступен всем желающим, площадка находится на стадии открытого бета-тестирования, сообщила пресс-служба «Яндекса».

На старте в библиотеке сервиса представлены более 170 самых популярных игр из Steam, Epic Games Store и «Леста Игры». В бесплатные игры может играть любой пользователь сервиса, платные игры нужно сначала купить в аккаунте Steam или EGS.

Для облачных игр нужен только стабильный интернет со скоростью не ниже 30 Мбит/с и любой компьютер, на котором стабильно запускаются последние версии браузеров на базе технологии Chromium.

В случае с мобильными устройствами необходимо наличие смартфона или планшета под управлением iOS 18 или новее для iPhone, и Android 13 для аппаратов на мобильной ОС от Google. Поддерживаются геймпады DualShock 4, DualSense и Xbox Wireless Controller.

Для тестирования сервиса «Плюс Гейминг» достаточно перейти на официальный сайт, пройти регистрацию, подобрать нужный платный тариф и синхронизировать библиотеку из Steam или EGS. Почасовая стоимость сервиса начинается от 50 рублей.