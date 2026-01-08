Почему мороз называют трескучим

Жители России до сих пор называют сильные холода трескучими морозами, хотя исконный смысл этого выражения давно забыт. Почему же морозы трещат?

Согласно Толковому словарю Ушакова, трескучий мороз — очень сильный холод, сопровождаемый треском размерзающихся бревен. При очень низкой температуре (ниже минус 30 градусов) влага в стволе деревьев превращается в лед и, расширяясь, с треском рвет древесные волокна.

Сильный мороз ломает ветки и оставляет в стволах деревьев трещины. Особенно подвержены этому эффекту деревья с малоэластичной корой (дуб, лиственница).

В холода треск хорошо слышен в лесу. Эти громкие и резкие звуки пугают не только людей, но и животных.

Древние славяне связывали эти звуки с духом Мороза (Трескуном), который стучит своим посохом по пням и деревьям. Дед Трескун был суров нравом и недолюбливал людей.

Со временем образ Дед Трескуна преобразился. Горожан больше не пугает треск деревьев в зимнем лесу. И Дед Мороз теперь добрый и дарит подарки детям на Новый год.