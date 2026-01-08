НАВЕРХ
Почему мороз называют трескучим

Зима в деревне
Фото: © Pxhere.com/

Жители России до сих пор называют сильные холода трескучими морозами, хотя исконный смысл этого выражения давно забыт. Почему же морозы трещат?

Согласно Толковому словарю Ушакова, трескучий мороз — очень сильный холод, сопровождаемый треском размерзающихся бревен. При очень низкой температуре (ниже минус 30 градусов) влага в стволе деревьев превращается в лед и, расширяясь, с треском рвет древесные волокна.

Сильный мороз ломает ветки и оставляет в стволах деревьев трещины. Особенно подвержены этому эффекту деревья с малоэластичной корой (дуб, лиственница).

В холода треск хорошо слышен в лесу. Эти громкие и резкие звуки пугают не только людей, но и животных. 

Древние славяне связывали эти звуки с духом Мороза (Трескуном), который стучит своим посохом по пням и деревьям. Дед Трескун был суров нравом и недолюбливал людей.

Со временем образ Дед Трескуна преобразился. Горожан больше не пугает треск деревьев в зимнем лесу. И Дед Мороз теперь добрый и дарит подарки детям на Новый год.

