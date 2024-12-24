Что объединяет Деда Мороза и Санта-Клауса и что их отличает? Как они появились и что означают? Несмотря на современное смешение образов новогодних персонажей России и Запада, они имеют совершенно разные истории происхождения и значения.

Дед Мороз

Версии происхождения Деда Мороза две, и обе вполне могут быть правдивы. Первая — это сказочный персонаж. Его прототип появился еще в древних русских народных сказках. Чаще всего ему давали имя Морозко. Его описывали как сурового бородатого старика, который повелевал холодами. Он имел при себе волшебный посох, способный заморозить всех недоброжелателей.

Вторая версия — фольклорная. Персонаж существовал еще в языческие времена. Мороз почитался славянами наравне с другими духами природы — воды, огня, земли, ветра и др. Его представляли как маленького старика, который топотал, чтобы нагнать холод и укрыть природу снегом.

Образ доброго новогоднего дедушки с мешком подарков, который приезжает на елку и раздает подарки детям, появился в середине XIX века. И окончательно сформировался в советские времена, когда для скорости перемещения Дед Мороз получил резвую тройку лошадей.

Изображения «советского» Деда Мороза можно увидеть на поздравительных открытках тех лет. Это внешне суровый, но добрый в душе старик, одетый в теплую шубу белого или голубого цвета. Его сопровождает внучка Снегурочка. Она служит посредником между ним и детьми, помогает дарить подарки.

Санта Клаус

Санта Клаус — волшебный персонаж западной культуры. Он напрямую связан с христианством. Его прототипом считают Святого Николая Чудотворца, который помогал бедным. Уже в Средние века появилась традиция дарить детям подарки накануне именин Николая. Позднее его образ связали с Рождеством.

Именно Санта Клаус в похожем на сегодняшний образе появился в 20-х годах XIX века. А окончательно его образ закрепился благодаря Coca-Cola, которая в начале XX века изобразила рождественского волшебника в своих фирменных цветах.

В итоге Санта Клаус — это веселый, добродушный, упитанный старичок в красной куртке и штанах, черных сапогах, колпаке с помпончиком. Часто он носит очки и курит трубку.

Кто теперь главный

В постсоветские времена образ Деда Мороза стал ближе к изображению Санта Клауса. Российский символ Нового года стал менее суров внешне и его шуба получила красный цвет.

А многие коммерческие компании, социальные сети, онлайн-игры, магазины при оформлении помещений и сайтов стали использовать гибридный образ новогодних волшебников или просто путать их.