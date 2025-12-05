НАВЕРХ
Путин назвал причину распада СССР

Источник:
Sibnet.ru
Президент России Владимир Путин дает интервью телеканалам India Today и Aaj Tak
Президент России Владимир Путин дает интервью телеканалам India Today и Aaj Tak
Нежизнеспособность системы стала причиной распада Советского Союза и восстанавливать его не имеет смысла, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалам India Today и Aaj Tak в преддверии визита в Индию.

Отвечая на вопрос о том, кто был виноват в распаде СССР, Путин сказал, что «не стал бы искать виноватых». «В целом система оказалась нежизнеспособной. Нам нужно это признать и об этом подумать», — отметил президент России.

Он добавил, что важно сосредоточиться не на поиске конкретных виновных, а на создании такой государственной системы, которая могла бы не только себя защищать, но и развиваться в будущем.

«Вот о чем надо думать. И если такая система будет создана, то она будет самодостаточная, независимая и эффективная», — уточнил Путин.

Поэтому он исключает восстановление СССР. «Это просто бессмысленно», — уверен президент России.

«Есть также вопрос рациональности. В нынешних обстоятельствах это не имеет смысла, поскольку радикально изменит национальный и религиозный состав Российской Федерации», — подчеркнул российский лидер.

