Путин пообещал освободить Донбасс

Россия освободит Донбасс и Новороссию либо военным, либо другим путем, заявил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today в преддверии госвизита в Индию.

«Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — приводит РИА Новости заявление Путина.

Он напомнил, что ДНР и ЛНР не хотели жить с Украиной и выразили это на референдумах. Россия пыталась выстроить отношения, но Киев не признавал эти республики.

«Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость, выведите свои войска и никаких военных действий не будет», — отметил Путин.

Референдумы о вхождении четырех регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей — в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года.

По итогам обработки бюллетеней за присоединение к РФ высказались от 87 до 99% участников голосования в разных регионах.