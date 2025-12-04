НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин пообещал освободить Донбасс

Источник:
РИА Новости
532 7
Флаги России и ДНР
Фото: Андрей Викторович Бутко / CC BY-SA 3.0

Россия освободит Донбасс и Новороссию либо военным, либо другим путем, заявил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today в преддверии госвизита в Индию.

«Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — приводит РИА Новости заявление Путина.

Он напомнил, что ДНР и ЛНР не хотели жить с Украиной и выразили это на референдумах. Россия пыталась выстроить отношения, но Киев не признавал эти республики.

«Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость, выведите свои войска и никаких военных действий не будет», — отметил Путин.

Референдумы о вхождении четырех регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей — в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. 

По итогам обработки бюллетеней за присоединение к РФ высказались от 87 до 99% участников голосования в разных регионах.

Еще по теме
Трамп заявил, что «теперь многое» против Украины
Путин отправится в Индию на встречу с Моди
Рубио раскрыл основной предмет спора на переговорах по Украине
Маск раскрыл имя следующего президента США
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Поклонская заявила о «разрыве всех отношений с христианством»
Суд запретил ввоз в Россию праворульных и гибридных авто
Глава Минпромторга назвал плохим средний возраст авто в России
Залужный заявил о возможности мира без «полной победы» Украины
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

-2rist-

сначало прочитал "Юморист года".

orangeraven

Предложите ваши варианты, кто бы это мог быть? Неужели турки? Или Россия сама себя атаковала? До чего...

Keks_

Производство классики бы возобновили тыс. за 600-700₽ - думаю спрос был бы особенно в регионах.

olegsbeglov

Да уж. Медведевский вклад действительно крайне ОСОБЫЙ. Сам учредил, сам победил.