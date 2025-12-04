НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп заявил, что «теперь многое» против Украины

Источник:
ТАСС
630 6
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Позиции Украины на мирных переговорах ухудшились с момента февральского визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я говорил: "У вас нет козырей"», — приводит ТАСС заявление Трампа. Он напомнил о скандальной встрече с Зеленским в феврале, отметив, что именно тогда и нужно было договариваться о мире. «Но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них», — подчеркнул президент США.

На упомянутой встрече американский лидер пригрозил Зеленскому, что Вашингтон лишит Киев поддержки, если украинская сторона не будет стремиться к урегулированию.

Позднее Зеленский встречался с Трампом в Белом доме 17 октября. И тогда Трамп призывал его принять условия России. Глава Белого дома намекал, что Украина «будет уничтожена, если не заключит сделку с Россией». Как писали западные СМИ, президент США даже использовал ненормативную лексику.

Зеленский тогда заявил, что Украина «ничего не будет дарить» России. Украинский президент также считает, что для прекращения огня и начала мирных переговоров необходимо, чтобы вооруженные силы обеих сторон оставались на тех линиях, на которых находятся на данный момент.

Еще по теме
Путин отправится в Индию на встречу с Моди
Рубио раскрыл основной предмет спора на переговорах по Украине
Маск раскрыл имя следующего президента США
Путин провел пятичасовые переговоры с посланниками Трампа
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение
Новую пенсионную реформу назвали неизбежной
Поклонская заявила о «разрыве всех отношений с христианством»
Суд запретил ввоз в Россию праворульных и гибридных авто
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
45
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией
44
Трамп увидел хороший шанс для заключения сделки по Украине
23
Еще один танкер из России атаковали у берегов Турции
23
Китай обложит налогом презервативы
22
Поклонская заявила о «разрыве всех отношений с христианством»