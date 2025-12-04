Трамп заявил, что «теперь многое» против Украины

Позиции Украины на мирных переговорах ухудшились с момента февральского визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я говорил: "У вас нет козырей"», — приводит ТАСС заявление Трампа. Он напомнил о скандальной встрече с Зеленским в феврале, отметив, что именно тогда и нужно было договариваться о мире. «Но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них», — подчеркнул президент США.

На упомянутой встрече американский лидер пригрозил Зеленскому, что Вашингтон лишит Киев поддержки, если украинская сторона не будет стремиться к урегулированию.

Позднее Зеленский встречался с Трампом в Белом доме 17 октября. И тогда Трамп призывал его принять условия России. Глава Белого дома намекал, что Украина «будет уничтожена, если не заключит сделку с Россией». Как писали западные СМИ, президент США даже использовал ненормативную лексику.

Зеленский тогда заявил, что Украина «ничего не будет дарить» России. Украинский президент также считает, что для прекращения огня и начала мирных переговоров необходимо, чтобы вооруженные силы обеих сторон оставались на тех линиях, на которых находятся на данный момент.