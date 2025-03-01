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Зеленский устроил перепалку с Трампом и сбежал из Белого дома

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку на встрече в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом, сорвав подписание соглашения Киева и Вашингтона по полезным ископаемым, инцидент транслировался в прямом эфире Белым домом.

Встреча Зеленского и Трампа прошла в Вашингтоне 28 февраля. Украинский президент приехал в Белый дом, чтобы подписать соглашение по минеральным ресурсам и редкоземельным металлам, однако продемонстрировал агрессивное поведение.

В ходе встречи Зеленский пытался спорить с американским лидером, прямо перебивая Трампа, грубо реагировал на некоторые вопросы журналистов, а также повышал голос. В итоге Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс принялись отчитывать президента Украины.

«То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, этой стране», — отметил американский лидер, подчеркнув при этом, что Зеленский не готов к мирному урегулированию конфликта.

После диалога на повышенных тонах Зеленский досрочно покинул Белый дом, совместная пресс-конференция была отменена. Также было сорвано подписание соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым.

Сразу после переговоров самолет президента Украины вылетел в Лондон, свидетельствуют данные сервиса FlightAware.

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nevarka

Иркутская область, 40 тысяч, работаем в бюджетной сфере!) Что за сказки?)

Alex B 69

Обычные сказки от росстата... 😀 каждый год такие

Pass-Tor

Итоги: Трамп продлил санкции против РФ...

olegsbeglov

Не понимаю, почему многие ждут от Америки доброты к нам. Мы - враги еще надолго. Возможно временные перемирия...