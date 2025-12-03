НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Роскомнадзор заблокировал онлайн‑игру Roblox

Источник:
Sibnet.ru
119 0
Roblox
Фото: EOMG4

Игровая платформа Roblox официально заблокирована в России, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор уточнил, что в игровом пространстве Roblox в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, также создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий.

«В 2025 году, в соответствии с решениями уполномоченных органов, Роскомнадзор на основании статьи 15.1 и 15.3 149-ФЗ неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам», — отметило ведомство.

Roblox — одна из самых популярных у детей онлайн-платформа, где пользователи сами создают игры, а также играют в проекты, созданные другими. Россия входит в список топ-3 стран с наибольшим количеством ежемесячных активных пользователей игры.

Еще по теме
Мультиплеер Battlefield 6 стал бесплатным
Steam обновил рекорд по числу пользователей
Сиквел «Minecraft в кино» выйдет летом 2027 года
«Конструкторское бюро» вернется в «Мир танков»
смотреть все
Игры #Онлайн-игры
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение
Новую пенсионную реформу назвали неизбежной
Путин утвердил повышение НДС
Поклонская заявила о «разрыве всех отношений с христианством»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
63
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
44
Трамп увидел хороший шанс для заключения сделки по Украине
44
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией
27
Глава офиса Зеленского подал в отставку
22
Путин утвердил повышение НДС