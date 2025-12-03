Роскомнадзор заблокировал онлайн‑игру Roblox

Игровая платформа Roblox официально заблокирована в России, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор уточнил, что в игровом пространстве Roblox в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, также создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий.

«В 2025 году, в соответствии с решениями уполномоченных органов, Роскомнадзор на основании статьи 15.1 и 15.3 149-ФЗ неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам», — отметило ведомство.

Roblox — одна из самых популярных у детей онлайн-платформа, где пользователи сами создают игры, а также играют в проекты, созданные другими. Россия входит в список топ-3 стран с наибольшим количеством ежемесячных активных пользователей игры.