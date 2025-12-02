НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Еще один танкер из России атаковали у берегов Турции

Источник:
ТАСС
323 4

Танкер Midvolga 2, следующий из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры республики.

«Танкер Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от наших берегов. В настоящее время у 13 членов экипажа судна нет никаких проблем со здоровьем, оно не запрашивает помощь. Судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Танкер перевозил подсолнечное масло и направлялся из России в Грузию. По данным Marine Traffic, танкер ходит под российским флагом.

На прошлой неделе были атакованы два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat. По данным Reuters, Kairos и Virat находятся в списках судов, подпадающих под санкции в отношении России.

Источники в Службе безопасности Украины сообщили западным СМИ, что Киев взял на себя ответственность за атаки на два танкера в Черном море морскими беспилотниками.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нападения на суда «тревожной эскалацией». «Мы никак не можем оправдать эти нападения, которые угрожают судоходству, жизни и экологической безопасности, особенно в нашей собственной исключительной зоне», — сказал он.

Еще по теме
Сотни грузовиков скопились на трассе «Байкал»
Киев подтвердил участие в атаках на танкеры у побережья Турции
Авиакомпании решили проблему уязвимости Airbus A320 к Солнцу
Десятки жилых домов пострадали от дронов ВСУ в Новороссийске
смотреть все
ЧП #Происшествия #Конфликты
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение
Новую пенсионную реформу назвали неизбежной
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
Т-Банк снова выложил свое приложение в AppStore
Обсуждение (4)
Картина дня
Спецпредставитель Путина назвал 2 декабря важным днем для мира
Еще один танкер из России атаковали у берегов Турции
Цены на электромобиль «Атом» утекли в Сеть
Продажи новых и двадцатилетних машин в России сравнялись
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
63
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
44
Трамп увидел хороший шанс для заключения сделки по Украине
27
Глава офиса Зеленского подал в отставку
22
Путин утвердил повышение НДС
21
Детей в Северной Корее заставят говорить по-русски