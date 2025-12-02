Танкер Midvolga 2, следующий из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры республики.

«Танкер Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от наших берегов. В настоящее время у 13 членов экипажа судна нет никаких проблем со здоровьем, оно не запрашивает помощь. Судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Танкер перевозил подсолнечное масло и направлялся из России в Грузию. По данным Marine Traffic, танкер ходит под российским флагом.

На прошлой неделе были атакованы два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat. По данным Reuters, Kairos и Virat находятся в списках судов, подпадающих под санкции в отношении России.

Источники в Службе безопасности Украины сообщили западным СМИ, что Киев взял на себя ответственность за атаки на два танкера в Черном море морскими беспилотниками.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нападения на суда «тревожной эскалацией». «Мы никак не можем оправдать эти нападения, которые угрожают судоходству, жизни и экологической безопасности, особенно в нашей собственной исключительной зоне», — сказал он.