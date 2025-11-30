НАВЕРХ
Приметы и лунный календарь на 30 ноября

30 ноября нельзя примерять чужие кольца
Григорий Зимоуказатель отмечается в народном календаре 30 ноября. В астрологии на эту дату приходится завершение десятого лунного дня. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

Нельзя в этот день хвастаться — такие действия вызовут зависть и обернутся бедой в дальнейшем. Запрещалось отправляться в длительные поездки, чтобы избежать неприятностей в пути. Не советовали 30 ноября примерять чужие кольца — можно заболеть.

Плохой приметой было ходить в грязной одежде. Еще одно поверье — встреча незнакомого старика с длинной бородой означала скорую потерю денег. Кроме этого, на 30 ноября сны считаются вещими, вот только их нельзя никому рассказывать.

Погодные приметы гласили, что этот день показывает, какой будет зима. Так, погода до полудня показывает, каким будет первая половина зимы. Во второй половине дня погода покажет, каким ждать февраль.

По лунному календарю завершается десятый день цикла Луны — она растет во второй четверти. Считается, что этот день отлично подходит для созидания и активного отдыха. Однако нагрузки все-таки стоит дозировать.

Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
