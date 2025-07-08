Кольцо — единственное украшение, у которого есть размер. Разбираемся, можно ли определить размер кольца самостоятельно, и можно ли кольцо расширить или уменьшить.

Если прийти в ювелирный магазин, то подходящее кольцо помогут подобрать продавцы-консультанты. Если заказывать украшение, то в мастерской ювелир измерит палец специальными металлическими мерками (кольцемером). Но если выбирать кольцо предстоит без примерок — в подарок или заказывать в онлайн-магазине, размер необходимо знать заранее.

В России размер кольца — это диаметр внутренней окружности украшения, расстояние от одного края до другого. Размер измеряют в миллиметрах, шаг градации составляет 0,5 миллиметра. В ювелирных магазинах будут размеры 16, затем 16,5, затем 17 и так далее.

Размер соответствует диаметру плюс-минус 0,2 миллиметра. То есть у изделия диаметром 16,8-17,2 миллиметра будет размер 17.

Чтобы определить размер кольца самостоятельно в домашних условиях, нужно узнать окружность пальца. Для этого обернуть нить (бумажную полоску, хомут-стяжку, веревочку, ленточку) вокруг пальца, ближе к суставу. Нитку завязать, а на бумаге отметить точку, хомут затянуть.

Затем распрямить нитку, бумагу, стяжку и измерить расстояние между началом и концом. Можно полученное расстояние разделить на 3,14. Это будет диаметр кольца. А можно воспользоваться таблицей.

Как примерять кольцо

Есть несколько правил примерки и выбора размера кольца. Во-первых, нужно помнить, что толщина пальцев в течение дня меняется из-за жары, холода, большого количества выпитой жидкости.

Поэтому, как в случае с обувью, примерять кольца лучше днем или вечером и после нахождении в теплом помещении не менее одного-двух часов.

Кольцо должно вплотную проходить самую большую косточку пальца, но при движении не должно возникать болевых ощущений.

Кольцо должно сидеть на пальце плотно, но если после примерки остался белый след на коже, значит, украшение маловато.

Что делать, если кольцо большое

Если по какой-то причине кольцо стало велико или сразу было не по размеру, лучший способ его уменьшить — отнести ювелиру. Подгонка размера в домашних условиях — это временная мера.

Можно использовать силиконовую накладку — это мягкая вставка, которая размещается внутри кольца, чтобы сделать его посадку плотнее. Купить вкладыши можно в специализированных магазинах.

Купленное в обычной торговой сети колечко вернуть в магазин невозможно — ювелирные изделия обмену и возврату не подлежат. В онлайн-магазине не подошедшее по размеру кольцо можно вернуть в течение 14 дней с момента доставки.

Еще один способ самостоятельного уменьшения кольца — использовать бесцветный прозрачный лак для ногтей. С его помощью можно увеличить толщину внутренней поверхности аксессуара. Для этого нанести 2-3 слоя внутрь. Альтернативный вариант — бесцветный клей.

Если нужно подогнать размер кольца быстро и ненадолго, можно обмотать нить или тонкую ленту вокруг нижней части украшения.

Что делать, если кольцо мало

Увеличить размер кольца в домашних условиях теоретически возможно: для этого можно использовать способ растяжки. Нужно сильно разогреть кольцо, надеть на металлический конус (ригель) и молотком попытаться опустить его. Но скорее всего, попытка самостоятельно расширить украшение приведет к его порче.

В ювелирных мастерских, кроме растяжки, используют еще несколько способов: раскатка, вставка, расточка, размыкание.

Самой безопасной считается раскатка, которая делается на специальном оборудовании. Кольцо можно увеличить раскаткой на два-три размера, но только если на нем нет сложных инкрустаций.

Расточка — это снятие части металла с внутренний стороны кольца. Способ подходит, если шинка кольца толстая, и изделие останется прочным после спиливания толщины. Таким способом можно увеличить кольцо на полразмера, иногда — на размер. Расточка рекомендуется для украшений со вставками, поскольку при других способах есть риск выпадения камней или их порчи при нагреве.

Размыкание — это распиливание ободка кольца и разгибание под нужный размер. Но после однократной подгонки размера таким способом, в последствии его нельзя разгибать и сгибать самостоятельно.

Вставка — это разрез ободка кольца, его растягивание и впаивание части из схожего по составу металла. Затем место вставки полируют, чтобы ободок стал гладким, а место вставки незаметным.

Но не стоит приобретать кольцо наугад, в надежде, что потом его можно будет подогнать. Не каждое кольцо сможет растянуть даже профессиональный ювелир: все зависит от материала и дизайна аксессуара.

Например, ювелир может отказать или не дать гарантии, если кольцо из двух разных металлов. В этом случае потребуется разная температура плавления, что применить одновременно невозможно. А если изделие с покрытием, высок риск безвозвратного изменения цвета.

Если присутствуют гравировки или сложные узоры — в результате растяжения может быть нарушена их геометрия, буквы потеряют вид.

Трудно растянуть кольцо из платины. Это тугоплавкий металл, для работы с которым требуется специальное оборудование. Метод сварки, который используют для других металлов, на платине может оставить некрасивый след.

В случае украшения с натуральными драгоценными камнями, если возможно, опытный ювелир перед процедурой растягивания кольца вынет вставки. Если это невозможно, камни могут выпасть при механических воздействиях или испортиться от нагрева.

Как снять кольцо с опухшего пальца

Пальцы могут отекать из-за погоды, болезни или травмы, и любимое кольцо будет причинять дискомфорт.

Чтобы снять кольцо, его нужно не тянуть, а аккуратно скручивать, как будто это гайка на резьбе.

Отек может стать меньше, если поднять руку выше уровня сердца примерно на 10 минут или погрузить ладонь в холодную воду.

Чтобы уменьшить трение кольца о кожу, палец нужно густо намазать кремом или мылом. Процесс снятия должен пойти легче.