НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Небольшие банки выступили против запрета скидок на маркетплейсах

Источник:
РБК
93 0
Ozon
Фото: © Sibnet.ru

Позиция пяти крупнейших банков по запрету скидок при оплате картами принадлежащих маркетплейсам банков не является позицией всего банковского сообщества, заявил президент Ассоциации российских банков (в нее входят малые и средние банки), академик РАН Гарегин Тосунян.

Крупные российские банки ранее предложили запретить маркетплейсам давать прямые скидки при оплате товаров картами аффилированных с ними кредитных организаций.

Программы лояльности в виде бонусов, скидок и кешбэков — общепринятая практика в бизнесе, рассказал РБК Тосунян. А ряд банков активно строят свои экосистемы и маркетплейсы, заходят на новые рынки, предоставляя кешбэки и скидки при оплате собственными картами.

«Мы считаем дискриминацией запрет таких же методов для конкретных игроков», — заявил Тосунян. «Если допустить борьбу с конкурентом через законодательные ограничения, это станет негативным сигналом для всего бизнес-сообщества», — отметил он.

Ряд банков и так занимают «эксклюзивное положение», используя государственные «привилегии» в виде пенсий, зарплат бюджетников, госпрограмм и субсидий, продолжает Тосунян.

По его словам, тот факт, что они добиваются запрета для конкурентов практик, которые применяют сами «заслуживает серьезного внимания».

Еще по теме
Греф назвал нормальный курс доллара
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке для активной стройки жилья
Лишь 8% россиян могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года
Минстрой посчитал сделки на вторичном рынке опасными
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS взял курс на Землю
Срок службы российского интернета подошел к концу
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
Американский профессор назвал виновников конфликта на Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

mosquito__2010

понесло гашишистов цивилизованных по ухабам да по кочкам.не ну если западная украина хотела вступить...

Denis-ka

Соловьев и его коллеги, наверное, визжат от восторга. Уже представляю, как Владимир Рудольфович (посмотрел...

urbasik

Надо коневодство возродить.и чем раньше тем лучше.

карат11

Удивили! Да у нас теперь ВСЁ фальшивое, абсолютно ВСЁ.