Небольшие банки выступили против запрета скидок на маркетплейсах

Позиция пяти крупнейших банков по запрету скидок при оплате картами принадлежащих маркетплейсам банков не является позицией всего банковского сообщества, заявил президент Ассоциации российских банков (в нее входят малые и средние банки), академик РАН Гарегин Тосунян.

Крупные российские банки ранее предложили запретить маркетплейсам давать прямые скидки при оплате товаров картами аффилированных с ними кредитных организаций.

Программы лояльности в виде бонусов, скидок и кешбэков — общепринятая практика в бизнесе, рассказал РБК Тосунян. А ряд банков активно строят свои экосистемы и маркетплейсы, заходят на новые рынки, предоставляя кешбэки и скидки при оплате собственными картами.

«Мы считаем дискриминацией запрет таких же методов для конкретных игроков», — заявил Тосунян. «Если допустить борьбу с конкурентом через законодательные ограничения, это станет негативным сигналом для всего бизнес-сообщества», — отметил он.

Ряд банков и так занимают «эксклюзивное положение», используя государственные «привилегии» в виде пенсий, зарплат бюджетников, госпрограмм и субсидий, продолжает Тосунян.

По его словам, тот факт, что они добиваются запрета для конкурентов практик, которые применяют сами «заслуживает серьезного внимания».