МЭР проработает вопрос ограничения скидок на маркетплейсах

Источник:
Sibnet.ru
Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Минэкономразвития России (МЭР) изучит предложение Банка России об ограничении возможности маркетплейсов устанавливать скидки на товары, сообщила пресс-служба ведомства.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ограничить возможность маркетплейсов устанавливать скидки на товары в зависимости от способа оплаты и запретить им продавать продукты дочерних банков.

К введению ограничений на скидки нужно подходить комплексно, сказали ТАСС в пресс-службе МЭР. «А эффекты - прогнозировать, максимально учитывая и оценивая последствия для продавцов — партнеров платформ, покупателей и конечное влияние в целом на всю платформенную экономику», — подчеркнули в ведомстве.

Набиуллина отметила, что продажа маркетплейсами продуктов дочерних банков влечет нечестные преимущества перед остальными участниками рынка. Представитель одного из банков уточнил газете «Коммерсантъ», что рынок тревожит быстрый рост банков Wildberries и Ozon.

Wildberries запустил доставку дронами

В объединенной компании Wildberries и Russ считают предлагаемые регулятором меры излишними. «Так называемый запрет на установление различных цен затрагивает исключительно скидки на средство платежа, которые не связаны с доходом продавца и не финансируются за его счет», — заявили в компании.

Экономика #Торговля
