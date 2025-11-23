Почему острый перец бесполезно запивать водой

Многие люди пытаются снять жжение в ротовой полости от острого перца, запивая его водой. Но делать этого не следует — станет только хуже, предупредила врач-терапевт Яна Белоусова.

Жгучесть острому перцу придает перцу алкалоид капсаицин. Он практически нерастворим в воде. Поэтому вода не может вымыть его из ротовой полости.

«Стоит избегать воды, так как она не способна связать капсаицин и может даже усилить ожог. Холодное пиво также не является хорошим вариантом, а горячие напитки, например, чай или кофе, могут усугубить ощущение жжения», — сказала Белоусова в интервью порталу «Почему болит».

По ее словам. молоко может помочь снять жжение после острого продукта. Оно смешивается с капсаицином и помогает смыть его с рецепторов языка.

Можно использовать любой молочный продукт с высоким содержанием жирности – сливки, сметану или йогурт. Отличным вариантом станет мороженое. Облегчить состояние помогут также рис или хлеб, не зря в азиатских странах острые блюда подают именно с этими продуктами.

«Если поблизости нет ничего перечисленного, поможет сахар или мёд. Они не смоют капсаицин с языка, но быстро изменят вкусовые ощущения, "замаскировав" жжение», — посоветовала Белоусова.