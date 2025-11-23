НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Почему острый перец бесполезно запивать водой

Источник:
Sibnet.ru
148 0
Красный перец
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Многие люди пытаются снять жжение в ротовой полости от острого перца, запивая его водой. Но делать этого не следует — станет только хуже, предупредила врач-терапевт Яна Белоусова.

Жгучесть острому перцу придает перцу алкалоид капсаицин. Он практически нерастворим в воде. Поэтому вода не может вымыть его из ротовой полости.

«Стоит избегать воды, так как она не способна связать капсаицин и может даже усилить ожог. Холодное пиво также не является хорошим вариантом, а горячие напитки, например, чай или кофе, могут усугубить ощущение жжения», — сказала Белоусова в интервью порталу «Почему болит».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПять причин, почему еда кажется вкусной

По ее словам. молоко может помочь снять жжение после острого продукта. Оно смешивается с капсаицином и помогает смыть его с рецепторов языка.

Можно использовать любой молочный продукт с высоким содержанием жирности – сливки, сметану или йогурт. Отличным вариантом станет мороженое. Облегчить состояние помогут также рис или хлеб, не зря в азиатских странах острые блюда подают именно с этими продуктами.

«Если поблизости нет ничего перечисленного, поможет сахар или мёд. Они не смоют капсаицин с языка, но быстро изменят вкусовые ощущения, "замаскировав" жжение», — посоветовала Белоусова.

Еще по теме
Почему женщины мерзнут сильнее мужчин
Почему море синее, хотя вода прозрачная
Зуд в удовольствие: почему приятно чесаться
Почему сны так тяжело вспоминать
смотреть все
Наука #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Как выглядела первая Windows
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
Обсуждение (0)
Картина дня
Представитель США надавил на Зеленского
Институт Пушкина выбрал слово 2025 года
Джонсон назвал мирный план Трампа «кастрацией Украины»
Раскрыта тайна врезавшегося в самолет United Airlines объекта
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

mosquito__2010

у бандеровской украины которую создал запад незаконным гос. переворотом в феврале 2014 г. для нанесения...

kygear

Лучшие заводы лучшее жильё.всё туда шло из СССР.и вот насытившись ребята решили что больше брать нечего...

physx

Ой, как так то?! Он же вешал лапшу, что дела идут хорошо

mosquito__2010

срочное объявление для всех местных вафель поддерживающих сторону киевского режима -друзья все прекрасно...