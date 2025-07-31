Ученые выяснили, когда и почему еда кажется вкусной. Среди причин — биологические, психологические и физические факторы.

Биологические механизмы отвечают за выработку серотонина, «гормона удовольствия». Также восприятие вкуса зависит от способности различать молекулы, вызывающие вкусовые ощущения. Психологические факторы — это социальные аспекты, например, влиять на чувство вкуса может вид еды в чужой тарелке. Физические факторы — такие как температура и аромат.

Свежий воздух

На свежем воздухе аппетит лучше, а привычная еда кажется вкуснее потому, что организм получает больше кислорода.

Мозг с притоком кислорода начинает активнее работать, в том числе участки, отвечающие за аппетит. Также «кислородная добавка» иногда влияет на субъективное восприятие вкуса, и из-за этого пища может казаться вкуснее, объяснила врач-диетолог Наталья Круглова.

Температура

Теплая еда кажется вкуснее почти всегда. Повышение температуры позволяет запустить химическую реакцию на языке быстрее. Соответственно, если температура пищи выше окружающей среды и температуры тела, то еда будет восприниматься иначе, ее вкус ощущается сильнее.

Но чтобы полноценно почувствовать вкус еды, необходимо дождаться оптимальной температуры, потому что горячая обжигает, и рецепторы получают термическое повреждение.

Голод

Голодному человеку пища кажется вкуснее, установили японские ученые из Национального института физиологических наук в Окадзаки. Они провели эксперименты на мышах и зафиксировали изменения в электрической активности гипоталамуса — области мозга, которая отвечает за аппетит.

В состоянии голода в мозге частично блокируются сигналы с рецепторов, реагирующих на горечь. При этом вкус сладкого мозг, наоборот, усиливает. Изначально горечь воспринимается как признак опасности, а сладость всегда привлекательна — поскольку обещает высокую калорийность.

Визуализация

Знакомая еда кажется вкуснее. Психологи из Университета Рединга обнаружили, что годовалые дети скорее соглашаются попробовать новый продукт, если раньше они уже видели его на картинке.

Для опыта ученые предложили молодым матерям в течение двух недель читать детям иллюстрированные книжки о фруктах и овощах и постоянно показывать им рисунки. Это может способствовать выработке у детей правильных пищевых привычек, считают ученые.

Обоняние

Еда вкуснее, когда ее готовит кто-то другой. Это объясняется тем, что большая часть вкусовых ощущений во время приема пищи связана с обонянием. Когда человек готовит еду сам, в процессе он привыкает к запаху. В результате во время поедания блюда обоняние практически не работает.

Когда человек далеко от плиты и не чувствует запах, то и вкус будет восприниматься по-другому, поскольку будут «новыми» и вкус, и запах. Аналогично может действовать и еда, оставшаяся со вчерашнего дня. Она хранится в холодильнике и, разогревая ее, можно заново ощутить аромат.