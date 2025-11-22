Новый сезон официально открывается в Шерегеше

Горнолыжный курорт Шерегеш в субботу, 22 ноября официально открывает сезон 2025-2026. Гостей ждет 61 километр подготовленных трасс и знаменитый шерегешский пухляк.

Открытие сезона пройдет под лозунгом «Настоящая русская зима здесь!». В 15.00 состоится массовый костюмированный спуск «Русский дух». Желающим принять участие надо добавить к горнолыжному костюму что-то в стиле русского народного костюма: кокошник, платок, шапку-ушанку.

Хедлайнером фестиваля станет группа «Фабрика». Концерт начнется в 18.20 на сцена на секторе «А» после выступления губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

В сезоне 2025-2026 туристов ждут 23 канатные дороги, более 60 километров горнолыжных трасс. Гостей примут 95 гостиниц, 77 ресторанов и кафе, 50 спа-комплексов, бань и саун и 16 автостоянок.

Цены на подъемники: 150 рублей за бугель, от 350 до 465 рублей — за кресло или гондолу. Единый скипасс — 4250 рублей для взрослого.

Когда в Шерегеше появится аэропорт