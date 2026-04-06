Россия введет безвизовый режим с Саудовской Аравией

Соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу с 11 мая 2026 года, сообщил МИД РФ.

После этого россияне смогут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года при условии, что они не будут работать или получать образование на территории королевства.

Безвизовый режим не распространяется на поездки с целью работы, учебы, проживания, паломничества или проживания — в этих случаях потребуется виза.

Аналогичные права при посещении Российской Федерации предоставляются и гражданам Саудовской Аравии.

SIBNET.RU В TELEGRAM



