Пока не Куршевель: когда в Шерегеше появится аэропорт

«Уважаемые пассажиры, наш рейс совершил посадку в аэропорту Шерегеш, температура воздуха…» — такое объявление горнолыжники и сноубордисты должны были услышать еще в 2024 году. Но аэропорта нет, и сроки его открытия постоянно сдвигаются. Зачем горнолыжному курорту нужно самолетное сообщение и когда же аэропорт будет построен?

К 2030 году в России должен функционировать 241 аэропорт, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на Транспортной неделе-2025. В эту цифру включены четыре аэродрома в новых местах: Архыз, Омск-Федоровка, Иркутск и Шерегеш. Так что власти не отказались от этой идеи.

Впервые об аэропорте в Шерегеше, способном принимать самолеты средней авиации (Boeing 737, Airbus 320, SSJ 100), заговорили в 2018 году, но инвестор — «Новапорт Холдинг» — пришел к выводу, что проект не окупится даже при условии государственного финансирования. Однако в 2021 году тогдашний губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным попросил поддержать проект.

Шерегеш — горнолыжный курорт на юге Кузбасса, рядом с одноименным рудодобывающим поселком. В сезоне 2025-2026 в распоряжении гостей будут 21 канатная дорога, более 61 километра трасс, гостиницы, рестораны и спа-комплексы.

Сначала говорили об открытии аэропорта в Шерегеше в 2024 году, затем — в 2025-м, потом дата переносилась все дальше и дальше.

В региональном плане транспортного обслуживания финансирование строительства аэродромного комплекса в Шерегеше предусмотрено только на 2030 год. Будет выделено более 25 миллиардов рублей, из них 16 миллиардов — федеральный бюджет.

В условиях горного рельефа

Проекта, аналогичного шерегешскому аэропорту, не было со времен СССР, его задумали построить в гористой лесной местности, отмечал руководителя сибирского кластера компании «Новапорт» Константин Фуряев.

Место для будущего аэропорта выбирали из семи потенциальных площадок, исходя из условий рельефа, климатических условий, физическо-географических характеристик местности. В итоге определили участок в 995 гектаров в семи километрах к юго-востоку от поселка в Шерегеша, у подножия горы Кубез.

Фото: © презентация холдинга «Новапорт»

Реконструкцию аэропорта в Таштаголе, находящегося в 20 минутах езды лот Шерегеша, признали невозможной. Сейчас этот аэропорт выполняет функцию вертолетной площадки. Имеет искусственную взлетно-посадочную полосу длиной 650 метров и шириной 26 метров, не предназначенную для приема и выпуска среднемагистральных воздушных судов.

«Близкое расположение реки и окружающий горный рельеф не позволяют удлинить ВПП до размеров, позволяющих принимать самолеты средней авиации», — сообщило Министерство транспорта Кузбасса Sibnet.ru.

В феврале 2025 года представлен проект дизайна аэропорта Шерегеш. Его разработали компания «Спектрум» и институт «Аэропроект». По задумке авторов, линия кровли здания подчеркивает горный рельеф местности.

Для облицовки стен и козырька терминала выбрали панель с текстурой деревянной доски, которая «олицетворяет красоту и богатство лесов Кемеровской области». Местные жители же раскритиковали изгибы на крыше, не понимая, как оттуда будут убирать снег.

Зачем Шерегешу аэропорт

Бывший губернатор Кузбасса Цивилев не раз говорил, что Шерегеш должен стать горнолыжным курортом мирового уровня. По его мнению, за счет появления аэропорта он станет транспортно доступным, а значит, увеличит поток туристов.

«По оценкам Strategy Partners, к 2035 году посещаемость Шерегеша должна увеличиться до 3,4 миллиона человек (более, чем в два раза) . Основной рост будет обеспечиваться за счет туристов из-за пределов Сибирского федерального округа, доля которых увеличится до 60%», — спрогнозировал региональный Минтранс.

В зимний сезон 2024-2025 Шерегеш, по оценкам властей Кузбасса, посетили 1,6 миллиона туристов. В этот же период Сочи посетило более 2,1 миллиона туристов.

«Отдельный аэропорт для горнолыжного курорта — это абсолютно нерентабельная история. Строить это экономически не выгодно. <...> Сколько стоит только взлетно-посадочная полоса? При этом ВПП принадлежит государству. Попробуйте на это найти деньги, я посмеюсь. В федеральном бюджете дыра, а мы все соберемся и будем строить взлетку в Шерегеше», — оценивала перспективы аэропорта регионовед, профессор МГУ Наталья Зубаревич в комментарии NGS42 еще в 2023 году.