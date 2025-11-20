Солнце выбросило «царь‑протуберанец». ВИДЕО

Уникальное событие произошло на северном полюсе Солнца уникальное событие — от звезды отделился «царь-протуберанец» длиной более миллиона километров. Видео события опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Источник этого явления находится на обратной стороне Солнца и скрыт от наблюдения, поэтому ученые затрудняются охарактеризовать процессы, вызвавшие событие. Предположительно, «царь-протуберанец» связан с активной областью 4274.

Данная зона на прошлой неделе, еще находясь на видимой стороне, произвела две самые мощные вспышки года класса X5.1 и X4.0. Сейчас этот центр активности переместился на невидимую с Земли сторону Солнца.

По масштабам выброшенный протуберанец сравнивают с легендарным выбросом 1946 года, известным как Grand Daddy. Гигантские протуберанцы представляют собой плазменные образования и бывают самой разной формы и размеров.