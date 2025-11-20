НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Солнце выбросило «царь‑протуберанец». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
1628 0

Уникальное событие произошло на северном полюсе Солнца уникальное событие — от звезды отделился «царь-протуберанец» длиной более миллиона километров. Видео события опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Источник этого явления находится на обратной стороне Солнца и скрыт от наблюдения, поэтому ученые затрудняются охарактеризовать процессы, вызвавшие событие. Предположительно, «царь-протуберанец» связан с активной областью 4274.

Данная зона на прошлой неделе, еще находясь на видимой стороне, произвела две самые мощные вспышки года класса X5.1 и X4.0. Сейчас этот центр активности переместился на невидимую с Земли сторону Солнца.

По масштабам выброшенный протуберанец сравнивают с легендарным выбросом 1946 года, известным как Grand Daddy. Гигантские протуберанцы представляют собой плазменные образования и бывают самой разной формы и размеров.

Тема: Человек и космос
NASA показало самое детальное фото объекта 3I/ATLAS
Ровер Perseverance нашел на Марсе «невозможный» камень. ФОТО
Зафиксировано аномальное движение Меркурия «назад»
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
смотреть все
Наука #Наука #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Какое российское оружие помогло бы Венесуэле противостоять США
Путин подписал закон об увольнении мигрантов
Секретный способ перезагрузки Windows
Обсуждение (0)
Картина дня
Госдума приняла закон о повышении НДС до 22%
Лукашенко предупредил Зеленского о риске физического устранения
Глава Airbus попросил для Европы тактическое ядерное оружие
NASA показало самое детальное фото объекта 3I/ATLAS
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
31
США провели испытание ядерной бомбы В61-12
26
Россия и США тайно взялись за разработку плана по Украине
24
Раскрыты планы экстренной эвакуации жителей Киева
22
Министр обороны Германии заявил о скорой войне с Россией
19
Украинская армия испытала гроб на колесах. ВИДЕО