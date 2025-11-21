Navio представила концепт беспилотного электробуса

Российская компания Navio представила концерт шаттла, призванного заменить традиционный общественный транспорт.

Шаттл L5, по данным разработчиков, соответствует пятому (максимальному) уровню автономности электротранспорта. Вместо водителя электробусом управляет искусственный интеллект, способный обучаться и самостоятельно принимать решения.

Пассажирам обещают плавные и выверенные маневры и высокий уровень комфорта и безопасности. Шаттл работает на электротяге, вмещает 36 пассажиров и имеет «бескомпромиссно» низкий пол, что делает его доступным для маломобильных людей.

«Внедрение автономного транспорта в городскую инфраструктуру поможет повысить безопасность на дорогах, увеличить эффективность и оптимизировать затраты, создать гибкую маршрутизацию, снизить нагрузку на трафик и дорожную инфраструктуру, а также решить проблему дефицита кадров», – отмечает пресс-служба Navio.

Помимо городского общественного транспорта, Шаттл можно применять и в других сферах, например, как автобус для трансфера туристов или перемещения между объектами бизнес-кластеров, аэропортов или студенческих кампусов.