Минтранс выпустит на трассы беспилотные грузовики

Министерство транспорта РФ планирует разрешить выезд на федеральные трассы грузовиков без водителя. Тем самым ведомство намерено повысить безопасность на дорогах и сократить издержки.

Подготовить соответствующий законопроект «О высокоавтоматизированных транспортных средствах» (ВАТС) до конца года Минтрансу поручил зампред правительства РФ Виталий Савельев. Документ позволит распространить опыт уже действующего в нескольких регионах пилотного проекта на все федеральные трассы.

Внесение законопроекта о ВАТС в правительство запланировано на первый квартал 2026 года. По словам главы Минтранса Андрея Никитина, принятие документа позволит полноценно выпустить на дороги автомобили без водителя уже в 2027 году.

«Развитие беспилотных грузоперевозок – одно из главных направлений развития высокотехнологичного транспорта. Мы экономим топливо, ускоряем логистику и повышаем безопасность на дорогах, поскольку искусственный интеллект может работать круглосуточно, исключая риск возникновения человеческого фактора», — цитирует пресс-служба министерства транспорта главу ведомства.

Сейчас умные грузовики с человеком в кабине в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» возят товары по дорогам 13 регионов европейской части России.

Для этого используются машины двух производителей – КАМАЗ и Navio («Автотех»). В ноябре правительство разрешило начать тестирование беспилотных грузовиков без человека внутри.