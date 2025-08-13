НАВЕРХ
Беспилотный грузовик доехал от Санкт-Петербурга до Казани за сутки

Источник:
РИА Новости
Беспилотный грузовик российской компании Navio (ранее SberAutoTech) преодолел расстояние от Санкт-Петербурга до Казани вдвое быстрее живого водителя, сообщила пресс-служба разработчика беспилотных систем.

«Автономный грузовик первым в России проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 километров за 24 часа», — цитирует РИА Новости пресс-службу Navio.

Маршрут беспилотной фуры проходил по скоростным трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток», при этом в кабине грузовика находились инженеры, которые следили за работой техники. С помощью компьютерного зрения машина выявляла помехи на дороге и определяет количество встречных и попутных полос.

Разработчики отмечают, что обычно путь от северной столицы до Казани занимает около 58 часов, из-за необходимости соблюдения водителем режима сна и отдыха. Таким образом, беспилотный грузовик оказался способен выполнить этот рейс почти в 2,5 раза быстрее.

В планах Navio увеличить парк беспилотных тягачей до 100 единиц к концу 2025 года.

