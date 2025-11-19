НАВЕРХ
«Билайн» начал платить деньги за входящие звонки

Sibnet.ru
Билайн
Фото: © Sibnet.ru

«Билайн» начал начислять деньги клиентам за входящие звонки с мобильных номеров других операторов, сообщила пресс-служба компании. Необычная акция действует по подписке bee с любым пакетом услуг.

«Мы запустили простой и честный механизм без скрытых условий, который дает нашим клиентам ощутимую выгоду от привычных действий», — пояснил директор по продуктовому маркетингу «Билайна» Алексей Карев.

После того, как абонент принимает входящий звонок от абонента стороннего оператора, «Билайн» пополняет его мобильный баланс из расчета 50 копеек за каждую полную минуту разговора. Начисление происходит сразу после завершения звонка.

Полученные за входящие звонки деньги можно тратить на оплату связи, а также различные платежи, доступные с мобильного счета, вплоть до оплаты услуг ЖКХ. Начисление средств проходит за входящие звонки, принятые до 31 июля 2026 года.

Предложение доступно пользователям любой подписки bee, включая минимальную bee Start. Для тех, кто до 31 января 2026 года подключается к ней или переходит на нее с другого тарифа, механизм включается автоматически.

Действующим пользователям подписки bee, оформленной ранее, достаточно подтвердить участие в приложении или личном кабинете на сайте «Билайна». Подключение акции бесплатное. Акция проводится во всех регионах России, где есть сеть «Билайн».

