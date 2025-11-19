НАВЕРХ
Золотой унитаз продали на аукционе Sotheby's в Нью‑Йорке

Золотой унитаз, проданный на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке
Фото: © Sotheby's

Стокилограммовый унитаз из 18-каратного золота работы итальянского художника Маурицио Каттелана ушел с молотка за более чем 12 миллионов долларов, сообщил аукционный дом Sotheby's.

«Лот продан за 12 110 000 долларов США», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Sotheby's. Стартовая цена работы составляла 10 миллионов долларов.

Золотой унитаз создан итальянским художником Каттеланом. На Sotheby's выставлена вторая версия. Первый был похищен в 2019 году из дворца Бленхейм в Великобритании, где экспонат находился на выставке и при этом оставался доступным для использования по прямому назначению.

По словам автора работы, золотой унитаз высмеивает чрезмерное богатство в США. «Что бы вы ни ели — обед за 200 долларов или хот-дог за два доллара, — результат будет одинаковым», — сказал художник.

Каттелан — автор еще одного скандального арт-объекта. Его банан, приклеенный к стене скотчем, был продан на аукционе за 6,24 миллиона долларов в ноябре 2024 года.

