Аукцион Sotheby's выставит на торги золотой унитаз

Аукцион Sotheby's во вторник, 18 ноября выставит на торги в Нью-Йорке золотой унитаз, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом. The New York Times (NYT) узнала, кому он принадлежит.

Владельцем унитаза, созданного итальянским художником Маурицио Каттеланом, который выставлен на Sotheby's, является американский миллиардер Стивен Коэн, рассказали журналистам четыре источника.

Это сантехническое изделие полностью выполнено из 18-каратного золота. Вес унитаза — около 101 килограммов. Стартовая цена работы составит 10 миллионов долларов. Отдельно отмечается, что предмет находится в идеальном техническом состоянии и может функционировать по прямому назначению.

Золотой унитаз создан итальянским художником Каттеланом. На Sotheby's выставлена вторая версия. Первая, установленная в Бленхеймском дворце в Англии, была украдена в 2019 году и бесследно исчезла.

Вторую версию, как выяснила NYT, приобрел Коэн. Он сделал состояние на управлении активами. Миллиардер увлекается современным искусством, «сочетающим в себе черный юмор и политические высказывания». На Sotheby's он выставил унитаз анонимно.