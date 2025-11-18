НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Аукцион Sotheby's выставит на торги золотой унитаз

Источник:
The New York Times
272 0
Золотой унитаз, выставленный на торги аукционом Sotheby's
Золотой унитаз, выставленный на торги аукционом Sotheby's
Фото: © Sotheby's

Аукцион Sotheby's во вторник, 18 ноября выставит на торги в Нью-Йорке золотой унитаз, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом. The New York Times (NYT) узнала, кому он принадлежит.

Владельцем унитаза, созданного итальянским художником Маурицио Каттеланом, который выставлен на Sotheby's, является американский миллиардер Стивен Коэн, рассказали журналистам четыре источника.

Это сантехническое изделие полностью выполнено из 18-каратного золота. Вес унитаза — около 101 килограммов. Стартовая цена работы составит 10 миллионов долларов. Отдельно отмечается, что предмет находится в идеальном техническом состоянии и может функционировать по прямому назначению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ От женской «утки» до ватерклозета

Золотой унитаз создан итальянским художником Каттеланом. На Sotheby's выставлена вторая версия. Первая, установленная в Бленхеймском дворце в Англии, была украдена в 2019 году и бесследно исчезла.

Вторую версию, как выяснила NYT, приобрел Коэн. Он сделал состояние на управлении активами. Миллиардер увлекается современным искусством, «сочетающим в себе черный юмор и политические высказывания». На Sotheby's он выставил унитаз анонимно.

Еще по теме
Национальность Чебурашки рассорила депутатов Госдумы
Синих собак заметили в зоне Чернобыльской АЭС
Мужчина взял имя из 2253 слов и установил мировой рекорд
Учения по поимке тигра прошли в Калининградском зоопарке. ВИДЕО
смотреть все
Жизнь #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Разразилась экстремальная магнитная буря
Обсуждение (0)
Картина дня
Целью убийства на кладбище был Сергей Шойгу
Министр обороны Германии заявил о скорой войне с Россией
Пожизненный срок ввели за склонение подростков к диверсиям
Названы самые выгодные смартфоны ноября
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

колобок11

Такой бред только депутат может придумать, они думают что все как они не работают!

Shader23

То что им не хватает воды это их проблемы! Пускай делят воду между собой, а наши реки не отдадим!

shatlnk

да чобы у этого советчика, гнойный геморрой вылез, цинга , артроз суставов и хандроз и грыжу позвоночника.,...

Удавиков

сибнет выложил урезанную статью, так-то она выступила в госдуме с новой законодательной инициативой,...