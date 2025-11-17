НАВЕРХ
Глава Бурятии предложил гонять бакланов беспилотниками

Источник:
Sibnet.ru
Большой баклан
Фото: Ken Billington / CC BY-SA 3.0

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о необходимости уничтожения расплодившихся бакланов на Байкале, по его словам, нужны жесткие меры.

Местные жители жалуются, что бакланы сильно расплодились на Байкале. Они поедают омуля, также рыба гибнет из-за большого количества помета, попадающего в воду. Депутат из Бурятии Вадим Бредний уже сравнивал бакланов с террористами, которых надо «мочить в сортире».

«Это ситуация такая, где нужно принимать жесткие меры. <…> Не знаю, хоть беспилотниками гонять над гнездами, охотникам доплату за каждую голову сделать. Любыми методами, но ситуация пришла уже в ту стадию, когда нужны кардинальные меры», — сказал Цыденов во время прямой линии.

Пугливые милахи: как живет байкальская нерпа

Глава Бурятии привел данные ученых, что на северной стороне Байкала живет порядка 40 тысяч бакланов. По мнению Цыденова, птиц гораздо больше.

Он поручил с весны 2026 года начать мероприятия по регулированию численности большого баклана. Должно быть выделено финансирование.

Большой баклан был занесен в Красную книгу Бурятии как «находящийся под угрозой исчезновения» в середине XX века. Птицы исчезли, поскольку в военные и послевоенные годы их яйца спасали местных жителей от голода.

Кроме того, их целенаправленно истребляли, считая вредителями рыбного хозяйства:по мнению байкальских рыбаков, один баклан съедает до 3 килограммов омуля в сутки. В сентябре 2024 года сообщалось, что численность популяции большого баклана на Байкале составляла около 5 тысяч птиц.

