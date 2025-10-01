Депутат из Бурятии призвал «мочить в сортире бакланов»

Депутат Народного Хурала Бурятии Вадим Бредний призвал активно бороться с бакланами на Байкале, потому что они питаются омулем. Он сравнил птиц с террористами, которых надо «мочить в сортире».

Бредний во время заседания Хурала заявил, что к нему жители постоянно обращаются с просьбой разрешить регулировать численность бакланов, пожирающих байкальского омуля. По его словам, есть два верных способа борьбы с птицей: разорение гнезд или отстрел — и оба запрещены в регионе.

«Как к террористам Владимир Владимирович в свое время сказал относиться, когда начал править — “будем мочить их, даже если обнаружим в сортире”. Вот эта борьба приносит результаты. К сожалению, у нас ничего не сделали пока», — заявил Бредний.

По его словам, пять лет назад бурятские власти профинансировали работу ученых по подсчету бакланов. На тот момент их оказалось порядка 48 тысяч.

«Но это было пять лет назад, количество уже увеличилось многократно, и эти количества просто пожирают всю рыбу. Более того, портят природу — уже деревья побелели, как в фильмах ужасов. И эта тенденция будет продолжаться дальше, если мы не остановим», — предупредил депутат.

Бредний отметил, что государство тратит «сотни миллионов рублей» на восстановление популяции омуля, но эта популяция идет на кормовую базу баклану, что, по его словам, «нонсенс и противоречие».

Парламентарий призвал собрать расширенную рабочую группу с участием республиканских депутатов, правительства, Минприроды, природоохранной прокуратуры и других профильных ведомств, а также ученых-исследователей. Он высказал мнение, что «может быть, это наша историческая миссия — остановить этот процесс ради будущих поколений».