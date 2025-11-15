Операторов связи обяжут отключать абонентов от интернета по требованию Федеральной службы безопасности, соответствующий законопроект уже одобрили в правительстве.

Документ предполагает внесение поправок в статьи 44 и 46 федерального закона «О связи». Изменения обяжут операторов приостанавливать оказание услуг абоненту в ряде случаев по запросу ФСБ, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Согласно законопроекту, отключение связи по запросу ФСБ не будет считаться нарушением договора с абонентом. Таким образом, операторы в этом случае не будут нести ответственность за неисполнение обязательств по договору об оказании услуг.

Поправки уже согласованы с МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором, а также получили положительные заключения Минюста и профильных институтов.