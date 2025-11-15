НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Операторов обяжут по требованию ФСБ отключать абонентов

Источник:
«Ведомости»
272 0
Функция VoLTE
Фото: © Sibnet.ru

Операторов связи обяжут отключать абонентов от интернета по требованию Федеральной службы безопасности, соответствующий законопроект уже одобрили в правительстве.

Документ предполагает внесение поправок в статьи 44 и 46 федерального закона «О связи». Изменения обяжут операторов приостанавливать оказание услуг абоненту в ряде случаев по запросу ФСБ, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Согласно законопроекту, отключение связи по запросу ФСБ не будет считаться нарушением договора с абонентом. Таким образом, операторы в этом случае не будут нести ответственность за неисполнение обязательств по договору об оказании услуг.

Поправки уже согласованы с МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором, а также получили положительные заключения Минюста и профильных институтов.

Утверждены новые правила изоляции Рунета
Еще по теме
Минцифры обновило «белый список» сайтов
Что такое интернет вещей: удобство и опасности IoT
МТС обязали вернуть абонентам архивные тарифы
«Билайн» запустил «Кибербабушку» для борьбы с мошенниками
смотреть все
Хайтек #Интернет #Законы
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
10776
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
9960
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
28609
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
46066
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
134016
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
132587
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
166047
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
155622
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2760554
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
181599
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

карат11

Опять торговля ресурсами! Кроме трубопроводов ничего.

nicollaich

Товарищи учёные, бросайте ваши опыты©

-2rist-

на первом месте он по отвращениюи мерзости!

Uynachalnica

Можно подумать, если бы продолжалось при Союзе лавры продолжателей славных дел покоя не дают, но при...