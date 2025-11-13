Valve презентовала игровой мини-ПК Steam Machine

Американская компания Valve анонсировала выход игрового мини-ПК Steam Machine, призванного потеснить традиционные консоли от Sony и Microsoft или встать рядом с ними возле геймерских телевизоров.

Устройство выполнено в форм-факторе Xbox Series X, но вдвое ниже приставки от Microsoft. Внутри процессор AMD Zen 4, графика AMD RDNA3, 16 гигабайт оперативной памяти и два SSD на выбор: вместимостью 512 гигабайт или 2 терабайта. Мини-ПК работает на SteamOS, но позволяет устанавливать любые приложения и даже другую операционку.

Гаджет можно использовать как обычный ПК, но в большей степени он заточен на консольный вариант использования. Об этом говорит то, что вместе со Steam Machine Valve анонсировала Steam Controller. Беспроводной геймпад похож на те, что идут в комплекте с Xbox, но имеет расположение стиков как у Dual Sense.

По словам разработчиков, Steam Machine получилась в шесть раз более производительной, чем портативка Steam Deck. Как и свой собрат, «машина» оптимизирована для игр: позволяет быстро выходить из спящего режима, загружать облачные сохранения и «тянет» даже самые требовательный ААА-тайтлы.

В продажу Steam Machine поступит в начале 2026 года. Цены на мини-ПК от Valve назовут позднее.