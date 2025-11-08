НАВЕРХ
Самую большую в мире паутину нашли под землей. ВИДЕО

Источник:
Subterranean Biology
Европейские ученые обнаружили в пещере на границе между Албанией и Грецией гигантскую паутину площадью около 106 квадратных метров. По оценкам исследователей, она может претендовать на звание самой крупной в мире.

Паутину создали порядка 110 тысяч пауков, обитающих в пещере, говорится в статье специалистов, опубликованной Subterranean Biology. Интересно, что они принадлежат к враждующим видам — Tegenaria domestica и Prinerigone vagans.

Несмотря на историческую вражду, пауки теперь сообща охотятся на местных насекомых в пещере. Это первый зафиксированный случай такого поведения, отметили исследователи.

Так, пауки вида Tegenaria domestica, которые ранее считались одиночными охотниками, в «коммунальных» условиях построили многослойную структуру, которой пользуются сообща, не проявляя друг к другу привычной агрессии.

Генетические исследования показали, что местные пауки обладают уникальной ДНК, которая не встречается вне пещеры. По всей видимости, они длительное время находятся в изоляции и эволюционируют в уникальных условиях, что наложило отпечаток на их поведение.

Место, где паутина была обнаружена, называется Серная пещера. В ней сформировалась хемоавтотрофная экосистема, существующая не за счет солнечного света, а благодаря хемосинтезу — процессу преобразования химической энергии в органическое вещество.

Местные бактерии, окисляющие серу из теплого ручья внутри пещеры, образуют плотные биопленки на влажных камнях и отложениях. Этих микробов поедают личинки мошек, затем беспозвоночные становятся добычей пауков.

Наука #Наука #Видеоновости
