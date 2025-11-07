НАВЕРХ
Почему Япония называется «Страной восходящего солнца»

Sibnet.ru
Солнце над горой Фудзияма в Японии
Солнце над горой Фудзияма в Японии
Фото: Subramaniam K V / CC BY 3.0

Япония называется «Страной восходящего солнца» из-за ее уникального географического положения — она находится восточнее материковой Азии и первой из стран встречает рассвет.

Солнце имеет огромное значение в истории, культуре и религии Японии. Уже древние японцы считали, что не где-нибудь, а именно над их страной восходит светило. Не случайно, Аматерасу — главная богиня в японском пантеоне — олицетворяет солнце.

Японская императорская династия Ямато также имеет «солнечные корни». Согласно преданиям, первый японский император Дзимму был прямым потомком богини солнца Аматерасу, и носил титул тенно, небесного хозяина.

Сначала страна называлась по имени императорской династия — Ямато, что в переводе означает «великую гармонию». 

Начиная с VII века в обиход вошло другое название — Ниппон, что переводится как «источник солнца». В западной традиции оно получило поэтическую форму — «Страна восходящего солнца».

Священным символом солнца у японцев стал красный круг. Он символизирует счастье, силу и процветание. С 1868 года красный круг появился на государственном флаге Японии.

