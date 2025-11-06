НАВЕРХ
Покусавшая полицейского иркутская блогерша отправится в колонию

Источник:
Sibnet.ru
253
Иркутская блогерша Мария Махмутова в зале суда
Фото: © СУ СК РФ по Иркутской области

Иркутская блогерша Мария Махмутова, оскорблявшая День России и участников СВО, отправится в колонию-поселение по делу о нападении и оскорблении силовиков, сообщила прокуратура региона.

По данным дела, 35-летняя жительница Шелехова 25 мая ехала на Toyota Camry, ее остановил инспектор ДПС для проверки документов. Женщина сняла разговор с ним на мобильный телефон, а в июне выложила в Сети, написав оскорбления в адрес полицейского.

В июне блогерша запостила видео из машины, на которых критиковала СВО и празднование Дня России. Она заявила, что праздников стало слишком много, что россияне «убивают людей, чтобы купить себе тачки и квартиры, пьют, как в последний раз и носят ****** (проклятые) ордена».

Полиция 13 июня приехала на квартиру к Махмутовой. Она вела себя неадекватно, нецензурно ругалась, угрожала навредить себе. Спасателям пришлось вскрывать дверь. Позже нарушительница несколько дней провела в специализированной медицинской организации. Когда через две недели, блогершу отвозили в дежурную часть, она покусала полицейского.

Кировский районный суд Иркутска признал женщину по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Наказание — 2 года и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Призвавшая к замужеству с бойцами СВО риелтор стала уборщицей

За видео с критикой СВО Махмутову оштрафовали на 45 тысяч рублей по делу о дискредитации армии.

В 2017 году она также привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Тогда ей было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года.

ЧП #Криминал #Иркутск
Обсуждение (4)
