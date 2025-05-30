Раскрыто наказание призвавшей к замужеству с бойцами СВО ради денег

Томский риелтор Марина Орлова, наказанная за совет женщинам выходить замуж за участников СВО в надежде на «гробовые», работает уборщицей, сообщила пресс-служба УФССП по региону.

«Все легко и просто. Находишь мужчину, который служит на СВО. Он погибает — получаешь 8 миллионов», — сказала Орлова в интервью блогеру Дарье Черданцевой в апреле, когда они обсуждали, где женщине найти деньги на квартиру.

Видео (сейчас удаленное) разошлось по Сети и вызвало скандал. Орлову и Черданцеву задержали и доставили в подразделение полиции. Обе извинились за ролик. Октябрьский районный суд Томска назначил Орловой 80 часов обязательных работ, Черданцевой — 85 часов обязательных работ.

«В настоящее время гражданка под контролем сотрудников органа принудительного исполнения приступила к отбыванию наказания. Женщина по четыре часа в день работает уборщицей в муниципальном предприятии города Томска», — говорится в сообщении судебных приставов.